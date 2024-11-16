В Херсоне россияне атаковали дроном гражданское авто: водитель оказался в горящей легковушке
Сегодня днем, 16 ноября, российские военные атаковали дроном гражданский автомобиль в Днепровском районе Херсона. Пострадал водитель машины
Об этом сообщил пресс-центр ГСЧС Украины, передает RegioNews.
По имеющейся информации, вражеский БПЛА сбросил взрывчатку на легковой автомобиль. От попадания боеприпаса автомобиль загорелся, а водитель получил ранения.
"Пострадавший доставлен в лечебное учреждение. Пожар ликвидирован", — говорится в сообщении.
В Херсонской ОВА уточнили, что в результате вражеской атаки пострадал 43-летний водитель. Мужчину госпитализировали в больницу с ожогами лица, рук и ранением носа.
Напомним, сегодня, 16 ноября, Днепровский район Херсона находится под массированной атакой БПЛА российских захватчиков. Горожан призывают не выходить из укрытий на улицу.
Как известно, в пятницу, 15 ноября, оккупанты терроризировали ударными дронами село Садовое Херсонского района. В результате атак пострадали мирные жители.