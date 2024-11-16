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16 ноября 2024, 18:05

В Херсоне россияне атаковали дроном гражданское авто: водитель оказался в горящей легковушке

16 ноября 2024, 18:05
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фото: ГСЧС Украины
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Сегодня днем, 16 ноября, российские военные атаковали дроном гражданский автомобиль в Днепровском районе Херсона. Пострадал водитель машины

Об этом сообщил пресс-центр ГСЧС Украины, передает RegioNews.

По имеющейся информации, вражеский БПЛА сбросил взрывчатку на легковой автомобиль. От попадания боеприпаса автомобиль загорелся, а водитель получил ранения.

"Пострадавший доставлен в лечебное учреждение. Пожар ликвидирован", — говорится в сообщении.

В Херсонской ОВА уточнили, что в результате вражеской атаки пострадал 43-летний водитель. Мужчину госпитализировали в больницу с ожогами лица, рук и ранением носа.

Напомним, сегодня, 16 ноября, Днепровский район Херсона находится под массированной атакой БПЛА российских захватчиков. Горожан призывают не выходить из укрытий на улицу.

Как известно, в пятницу, 15 ноября, оккупанты терроризировали ударными дронами село Садовое Херсонского района. В результате атак пострадали мирные жители.

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