На Николаевщине россияне нанесли удар по энергетической инфраструктуре, есть обесточивания

фото иллюстративное: ГСЧС

В ночь на 6 ноября российские войска нанесли дроновый удар по энергетической инфраструктуре Николаевской области.

Об этом сообщил начальник Николаевской ОВА Виталий Ким, передает RegioNews.

Руководитель областной администрации отметил, что ночью силы ПВО в Николаевской области уничтожили семь ударных дронов типа "Shahed".

"В результате вражеской атаки на энергетическую инфраструктуру есть обесточивания абонентов", - отметил Ким.

Он подчеркнул, что энергетики уже заживили значительную часть потребителей, возобновляемые работы продолжаются.

В результате ночной атаки пострадавших в Николаевской области нет.

Напомним, 5 ноября армия России нанесла удар с артиллерии по городу Очаков Николаевской области. Пострадали женщина и ребенок.