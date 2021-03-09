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09 марта 2021, 11:09 37

На Харьковщине микроавтобус слетел с дороги и перевернулся: есть жертвы

09 марта 2021, 11:09 37
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Погиб один пассажир, еще восемь - травмированы
Погиб один пассажир, еще восемь - травмированы
Фото: ГСЧС
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Сегодня, 9 марта, возле села Каменка в Изюмском районе Харьковской области микроавтобус Renault Trafic съехал в кювет и перевернулся. Во время ДТП в транспорте находились девять человек.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС Украины.

В результате ДТП погиб 1 человек (пассажир), пострадали 8 человек (в т.ч. - водитель), которые с различными степенями тяжести госпитализированы в Изюмскую районную больницу. Силами ГСЧС было извлечено тело погибшего и пострадавшего", - говорится в сообщении.

Спасатели сообщили, что всего в автомобиле находилось 9 человек (8 пассажиров и водитель).

Напомним, 6 марта вблизи пограничного пункта пропуска Корчова-Краковец автобус "Познань - Херсон", в котором находились 57 граждан Украины, попал в ДТП. В результате аварии погибли 5 человек.

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