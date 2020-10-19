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19 октября 2020, 15:24 2

На Запорожье подросток украл с избирательного участка урну для голосования

19 октября 2020, 15:24 2
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Парень хотел приспособить урну для разведения улиток
Парень хотел приспособить урну для разведения улиток
Фото: Нацполиция
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В Запорожской области в Каменско-Днепровское отделение полиции поступило сообщение от председателя избирательной комиссии о том, что из помещения избирательного участка неизвестный похитил урну для голосования. Всего на участке находилось 5 пустых урн для голосования, одну из которых было похищено.

Как передает RegioNews об этом сообщает пресс-центр МВД.

Злоумышленником оказался 17-летний местный житель. Когда правоохранители появились на его дворе, парень сразу признался в содеянном.

Юноша объяснил, что собирался использовать урну, как инкубатор для выращивания и разведения улиток. Однако, действия мужчины имеют признаки уголовного правонарушения", - сообщили в полиции.

Следователем по данному факту было открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось, что в Черновцах наблюдатели гражданской сети ОПОРА зафиксировали агитационные материалы в помещении коммунальной библиотеки.

голосование избиратели кража выборы полиция
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