На Запорожье подросток украл с избирательного участка урну для голосования

Парень хотел приспособить урну для разведения улиток

Парень хотел приспособить урну для разведения улиток

Фото: Нацполиция

В Запорожской области в Каменско-Днепровское отделение полиции поступило сообщение от председателя избирательной комиссии о том, что из помещения избирательного участка неизвестный похитил урну для голосования. Всего на участке находилось 5 пустых урн для голосования, одну из которых было похищено.

Как передает RegioNews об этом сообщает пресс-центр МВД.

Злоумышленником оказался 17-летний местный житель. Когда правоохранители появились на его дворе, парень сразу признался в содеянном.

Юноша объяснил, что собирался использовать урну, как инкубатор для выращивания и разведения улиток. Однако, действия мужчины имеют признаки уголовного правонарушения", - сообщили в полиции.

Следователем по данному факту было открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины.

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