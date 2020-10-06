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06 октября 2020, 13:44 5

В порту Николаева пограничники обнаружили нелегалов и наркотики на иностранном судне

06 октября 2020, 13:44 5
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Мигрантов оставили под охраной до отхода судна
Мигрантов оставили под охраной до отхода судна
Фото: Facebook
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В одном из морских портов Николаева, во время досмотра иностранного судна, военнослужащие Херсонского пограничного отряда обнаружили двух нелегальных мигрантов - граждан Гвинеи без документов.

Об этом говорится в сообщении Госпогранслужбы, передает RegioNews.

Иностранцы незаконно попали на судно в порту Конакри и намеревались добраться до стран Европейского Союза", - говорится в сообщении.

Кроме того, во время дальнейшего осмотра судна, в одном из нежилых помещений с помощью служебной собаки, пограничники обнаружили сверток с веществом серо-зеленого цвета растительного происхождения, предварительно марихуаной, и самодельное устройство для курения.

Об обнаружении наркотического вещества пограничники сообщили в полицию, а нелегальные мигранты останутся под охраной до отхода судна.

Напомним, ранее пограничники задержали нелегалов из Гвинеи, которые сбежали с иностранного судна.

наркотики пограничники полиция порт нелегалы
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