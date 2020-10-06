В порту Николаева пограничники обнаружили нелегалов и наркотики на иностранном судне

Мигрантов оставили под охраной до отхода судна

Мигрантов оставили под охраной до отхода судна

Фото: Facebook

В одном из морских портов Николаева, во время досмотра иностранного судна, военнослужащие Херсонского пограничного отряда обнаружили двух нелегальных мигрантов - граждан Гвинеи без документов.

Об этом говорится в сообщении Госпогранслужбы, передает RegioNews.

Иностранцы незаконно попали на судно в порту Конакри и намеревались добраться до стран Европейского Союза", - говорится в сообщении.

Кроме того, во время дальнейшего осмотра судна, в одном из нежилых помещений с помощью служебной собаки, пограничники обнаружили сверток с веществом серо-зеленого цвета растительного происхождения, предварительно марихуаной, и самодельное устройство для курения.



Об обнаружении наркотического вещества пограничники сообщили в полицию, а нелегальные мигранты останутся под охраной до отхода судна.

Напомним, ранее пограничники задержали нелегалов из Гвинеи, которые сбежали с иностранного судна.