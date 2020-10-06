В порту Николаева пограничники обнаружили нелегалов и наркотики на иностранном судне
В одном из морских портов Николаева, во время досмотра иностранного судна, военнослужащие Херсонского пограничного отряда обнаружили двух нелегальных мигрантов - граждан Гвинеи без документов.
Об этом говорится в сообщении Госпогранслужбы, передает RegioNews.
Иностранцы незаконно попали на судно в порту Конакри и намеревались добраться до стран Европейского Союза", - говорится в сообщении.
Кроме того, во время дальнейшего осмотра судна, в одном из нежилых помещений с помощью служебной собаки, пограничники обнаружили сверток с веществом серо-зеленого цвета растительного происхождения, предварительно марихуаной, и самодельное устройство для курения.
Об обнаружении наркотического вещества пограничники сообщили в полицию, а нелегальные мигранты останутся под охраной до отхода судна.
Напомним, ранее пограничники задержали нелегалов из Гвинеи, которые сбежали с иностранного судна.