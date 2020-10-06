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06 жовтня 2020, 13:44 5

В порту Миколаєва прикордонники виявили нелегалів та наркотики на іноземному судні

06 жовтня 2020, 13:44 5
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Мігрантів залишили під охороною до відходу судна
Мігрантів залишили під охороною до відходу судна
Фото: Facebook
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В одному з морських портів Миколаєва, під час огляду іноземного судна, військовослужбовці Херсонського прикордонного загону виявили двох нелегальних мігрантів - громадян Гвінеї без документів.

Про це йдеться в повідомленні Держприкордонслужби, передає RegioNews.

Іноземці незаконно потрапили на судно в порту Конакрі і мали намір дістатися до країн Європейського Союзу", - йдеться в повідомленні.

Крім того, під час подальшого огляду судна, в одному з нежилих приміщень з допомогою службового собаки, прикордонники виявили згорток з речовиною сіро-зеленого кольору рослинного походження, попередньо марихуаною, та саморобний пристрій для паління.

Про виявлення наркотичної речовини прикордонники повідомили правоохоронців, а нелегальні мігранти залишаться під охороною до відходу судна.

Нагадаємо, раніше прикордонники затримали нелегалів з Гвінеї, які втекли з іноземного судна.

наркотики прикордонники поліція порт нелегали
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