Стало известно, сколько школьники в Черновцах будут учиться дистанционно

Черновцы снова в "красной" зоне

Черновцы снова в "красной" зоне

Рixabay

В Черновцах до 14 сентября школьники будут обучаться дистанционно. Пока что город находится в "красной" зоне в рамках адаптивного карантина.

Об этом сообщили в горсовете, передает RegioNews со ссылкой на "РБК-Україна".

"До 14 сентября школы будут работать на дистанционном обучении",- сообщили в горсовете.

Известно, что после обновления карантинных зон Черновцы попали в "красный список". Кроме города, в красную зону попали Кицманский, Вижницкий, Глибоцкий, Новоселицкий и Заставновский районы Черновицкой области.

Напомним, на городской совет Черновцов открыли дело за ослабление карантина, поскольку депутаты самовольно ослабили условия карантина в городе.