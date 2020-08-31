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31 августа 2020, 18:43 4

Стало известно, сколько школьники в Черновцах будут учиться дистанционно

31 августа 2020, 18:43 4
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Черновцы снова в "красной" зоне
Черновцы снова в "красной" зоне
Рixabay
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В Черновцах до 14 сентября школьники будут обучаться дистанционно. Пока что город находится в "красной" зоне в рамках адаптивного карантина.

Об этом сообщили в горсовете, передает RegioNews со ссылкой на "РБК-Україна".

"До 14 сентября школы будут работать на дистанционном обучении",- сообщили в горсовете.

Известно, что после обновления карантинных зон Черновцы попали в "красный список". Кроме города, в красную зону попали Кицманский, Вижницкий, Глибоцкий, Новоселицкий и Заставновский районы Черновицкой области.

Напомним, на городской совет Черновцов открыли дело за ослабление карантина, поскольку депутаты самовольно ослабили условия карантина в городе.

коронавирус карантин Черновцы школы горсовет
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