Комитет избирателей Украины призывает Офис президента остановить давление на ЦИК

Подобные факты подрывают независимость Центральной избирательной комиссии

Подобные факты подрывают независимость Центральной избирательной комиссии

Фото: из открытых источников

Комитет избирателей Украины расценивает действия представителей Офиса президента как попытку давления на Центральную избирательную комиссию и вмешательство в ее деятельность накануне местных выборов. КИУ призывает представителей власти остановить давление на ЦИК и отказаться от действий, подрывающих независимость Комиссии.

Об этом КИУ написал в Facebook, передает RegioNews.

В КИУ считают, что действия направленые на увольнение главы ЦИК и отдельных членов Комиссии является попыткой политического вмешательства в деятельность ЦИК.

Согласно ч. 1 ст. 3 Закона "О Центральной избирательной комиссии" Комиссия является коллегиальным государственным органом, который осуществляет свои полномочия самостоятельно, независимо от других органов государственной власти, их должностных и служебных лиц. Согласно ч. 5 ст. 3 вмешательство любых органов, должностных и служебных лиц в решение вопросов, относящихся к полномочиям Комиссии, не допускается", - говорится в сообщении.

Отмечается, что действия представителей Офиса Президента могут иметь признаки уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 344 Уголовного Кодекса Украины – "Вмешательство в деятельность государственного деятеля".

Согласно ст. 344 УКУ "незаконное влияние в любой форме на Председателя или члена Центральной избирательной комиссии с целью помешать выполнению ими служебных обязанностей или добиться принятия незаконных решений наказывается штрафом от двухсот до трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок от трех до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до двух лет, или лишением свободы на тот же срок". Соответствующие факты должны расследовать правоохранительные органы.

Напомним, что по информации председателя Центризбиркома Олега Диденко, от людей, приближенных к Офису президента, поступила "рекомендация" об увольнении председателя ЦИК и членов комиссии по собственному желанию.