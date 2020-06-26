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26 июня 2020, 15:06 1

Впервые Украина передала в концессию морпорт в Херсоне

26 июня 2020, 15:06 1
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Концессионер инвестирует в развитие порта около 300 млн грн
Концессионер инвестирует в развитие порта около 300 млн грн
Фото: Министерство инфраструктуры
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Министр инфраструктуры Владисав Криклий сообщил о передаче в концессию Херсонского морского торгового порта. Соответствующий договор был подписан сегодня, 26 июня.

Об этом сообщается на сайте министерства, передает RegioNews.

По словам Криклия, согласно документу, компания-концессионер ООО "Рисоил-Херсон" инвестирует в развитие порта около 300 млн грн. Еще более 18 млн вложат в местную инфраструктуру.

Компания также профинансирует капительный ремонт дорожного покрытия улиц по пути в порт и новую площадку для стоянки грузовиков на въезде в город.

Отмечается, что концессия заключена на 30 лет, но уже в 2030 году концессионер обязуется обеспечить объемы перевалки грузов порта на уровне не менее 1,36 млн тонн.

Концессия порта Ольвия будет подписана в ближайшее время, порт Черноморск — следующий концессионный проект", - подчеркнул Криклий.

В марте стало известно, что Антимонопольный комитет Украины разрешил передачу Херсонского морспорта в концессию компании ООО "Рисоил-Херсон".

Херсонський морпорт порт Херсон Мининфраструктуры ремонт
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