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12 августа 2020, 11:01 2

На Закарпатье СБУ проведет антитеррористические учения

12 августа 2020, 11:01 2
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Возможно временное ограничение движения людей и транспорта
Возможно временное ограничение движения людей и транспорта
Фото: СБУ
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На Закарпатье с 19 по 20 августа в Мукачевском и Береговском районах состоятся антитеррористические учения в условиях, максимально приближенных к реальным.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ в Закарпатской области, передает RegioNews.

В учениях примут участие подразделения СБУ, Вооруженных Сил, Нацгвардии, Нацполиции, Государственной пограничной службы и Госспецсвязи.

Учения пройдут в условиях, максимально приближенных к реальным, с использованием специальной техники и вооружения. Поэтому на отдельных территориях возможно временное ограничение передвижения людей и транспорта, проверка документов, удостоверяющих личность, обзор автомобилей", - говорится в сообщении.

В СБУ призвали граждан с пониманием отнестись к возможным неудобствам, должным образом реагировать на законные действия и требования правоохранителей, а также носить с собой документы, удостоверяющие личность.

Напомним, СБУ подозревает одного из эксчиновников ДФС в миллионных злоупотреблениях. Из-за его неправомерных действий государственному бюджету было нанесено более 3 млн грн убытков.

СБУ учения террористы Закарпатье
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