На Закарпатье СБУ проведет антитеррористические учения

Возможно временное ограничение движения людей и транспорта

Возможно временное ограничение движения людей и транспорта

Фото: СБУ

На Закарпатье с 19 по 20 августа в Мукачевском и Береговском районах состоятся антитеррористические учения в условиях, максимально приближенных к реальным.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ в Закарпатской области, передает RegioNews.

В учениях примут участие подразделения СБУ, Вооруженных Сил, Нацгвардии, Нацполиции, Государственной пограничной службы и Госспецсвязи.

Учения пройдут в условиях, максимально приближенных к реальным, с использованием специальной техники и вооружения. Поэтому на отдельных территориях возможно временное ограничение передвижения людей и транспорта, проверка документов, удостоверяющих личность, обзор автомобилей", - говорится в сообщении.

В СБУ призвали граждан с пониманием отнестись к возможным неудобствам, должным образом реагировать на законные действия и требования правоохранителей, а также носить с собой документы, удостоверяющие личность.

Напомним, СБУ подозревает одного из эксчиновников ДФС в миллионных злоупотреблениях. Из-за его неправомерных действий государственному бюджету было нанесено более 3 млн грн убытков.