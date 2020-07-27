Скрылся с места ДТП: в Каменском нашли водителя опрокинутого микроавтобуса, где пострадали 15 человек

Он больше трех дней скрывался в городе

Он больше трех дней скрывался в городе

Фото: Нацполиция Украины

Правоохранители вручили 45-летнему водителю маршрутки повестку о необходимости прибытия в отделение полиции для дальнейших следственных действий.

Об этом сообщает полиция Днепропетровской области, передает RegioNews.

В настоящее время следователями назначена судебно-медицинская и автотехническая экспертизы, по результатам которых будет решаться вопрос о вручении мужчине сообщение о подозрении", - говорится в сообщении.

По данному факту открыто уголовное производство с предварительной правовой квалификацией по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами).

Напомним, ДТП с участием микроавтобуса "Газель Рута" произошла 23 июля вблизи села Шульговка в Петриковском районе Днепропетровской области.

Полицейские установили, что автобус двигался по маршруту "Каменское – СТ "Чайка". Предварительно выяснено, что водитель не справился с управлением транспортным средством, автобус выехал за пределы проезжей части, слетел в кювет и перевернулся. Водитель скрылся с места ДТП, а 15 человек были доставлены в лечебное учреждение.