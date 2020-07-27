Совершали опасные маневры: в Киеве двое парней угнали маршрутку

Мужчины угнали "Богдан", когда водитель отошел от маршрутки

Мужчины угнали "Богдан", когда водитель отошел от маршрутки

Фото: Патрульная полиция Киева

В Киеве двое молодых людей завладели маршрутным транспортным средством "Богдан". Правоохранители задержали мужчин спустя несколько минут после того, как они оставили автобус и пытались скрыться.

Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции Киева, передает RegioNews.

"Патрульные получили вызов о завладении маршрутным транспортным средством "Богдан". Автопатруль обнаружил на остановке растерянного водителя и очевидцев, которые рассказали, что пока водитель отошел, двое парней зашли в салон автобуса и поехали в направлении улицы Кирилловской", - сказано в сообщении.

Инспекторы немедленно передали ориентировки всем автопатрулям. Пустой автобус патрульные обнаружили на улице Тульчинской.

К инспекторам сразу подошли возмущенные очевидцы и показали видео "приключений" автоворов - молодые люди ездили по улице на большой скорости, совершали опасные маневры, во время поездки передавали руль друг другу", - говорится в сообщении.

Очевидцы происшествия указали вероятное направление бегства угонщиков. Через несколько минут патрульные разыскали и задержали предполагаемых похитителей на улице Кирилловской.

На место происшествия полицейские вызвали следственно-оперативную группу Шевченковского управления полиции.

Напомним, полиция усилила меры безопасности в Киеве.