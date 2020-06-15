На центральном пляже Очакова разлили нефтепродукты

Пятно расплывается от небольшого судна, которое ремонтируют на пляже

Пятно расплывается от небольшого судна, которое ремонтируют на пляже

Фото:Rambler

Видео черного пятна в морской воде выложил депутат Николаевского горсовета Игорь Дятлов, сообщает RegioNews.

Центральный пляж города Очаков! Вся вода не то в мазуте, не то в машинном масле. А рядом купаются дети и их родители…", - написал депутат.

Он пояснил, что ролик снял его друг, который приехал из столицы с семьей на отдых.

Это не люди, это уроды 15.06.2020. 11.00 Центральный пляж города Очаков! Вся вода не то в мазуте, не то в машинном масле. Рядом купаются дети, их родители и просто обычные люди. А потом мы удивляемся, почему в нашей области рост тяжелых форм заболеваний астмы и рака... Это как нужно не любить свой край, свою землю, чтобы вот так безапелляционно уничтожать все вокруг?! P.S: Видео прислал мой друг, который приехал отдохнуть с ребёнком на море из столицы. #миклаївщинатуристична Опубліковано Игорь Дятлов Понеділок, 15 червня 2020 р.

Напомним, из-за критического снижения уровня кислорода в Хаджибейском лимане Одесской области, зафиксировали массовый мор рыбы и креветок.