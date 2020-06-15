На Николаевщине полиция поймала группу наркоторговцев

Они сбывали наркотики и психотропные вещества через Тelegram-каналы с 2019 года

Они сбывали наркотики и психотропные вещества через Тelegram-каналы с 2019 года

Фото: Нацполиция

Николаевская полиция вместе с пограничниками прекратила деятельность преступной группы наркоторговцев, которые реализовывали продукцию путем размещения "закладок" на территории Николаева.

Об этом сообщает прессслужба Нацполиции, передает RegioNews.

Оперативники установили причастность к преступному промыслу четырех местных жителей в возрасте от 17-ти до 25-ти лет.

Компания молодых людей, среди которых - несовершеннолетняя девушка, наладила схему сбыта наркотиков и психотропных веществ через Тelegram-каналы", - говорится в сообщении.

Оплату за товар принимали через электронные платежные системы "WebMoney" и "EasyPay", а затем легализовали через банковские счета. В ассортименте запрещенного: амфетамин, метамфетамин, мефедрон, альфа ПВП, марки Н60М, экстази, каннабис.

Во время обысков правоохранители изъяли наркотические средства и психотропные вещества, денежные средства и банковские карточки, мобильные телефоны, компьютерную технику, принадлежности для фасовки, рекламные брелки, "черновые" записи, транспортные средства.

Наркодельцам грозит лишение свободы на срок от девяти до двенадцати лет с конфискацией имущества.

В настоящее время фигуранты криминального бизнеса задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины.

Ранее сообщалось, что полицейские выявили нарколабораторию, где ежемесячно производили около 30 килограммов наркотиков.