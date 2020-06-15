На Николаевщине полиция поймала группу наркоторговцев
Николаевская полиция вместе с пограничниками прекратила деятельность преступной группы наркоторговцев, которые реализовывали продукцию путем размещения "закладок" на территории Николаева.
Об этом сообщает прессслужба Нацполиции, передает RegioNews.
Оперативники установили причастность к преступному промыслу четырех местных жителей в возрасте от 17-ти до 25-ти лет.
Компания молодых людей, среди которых - несовершеннолетняя девушка, наладила схему сбыта наркотиков и психотропных веществ через Тelegram-каналы", - говорится в сообщении.
Оплату за товар принимали через электронные платежные системы "WebMoney" и "EasyPay", а затем легализовали через банковские счета. В ассортименте запрещенного: амфетамин, метамфетамин, мефедрон, альфа ПВП, марки Н60М, экстази, каннабис.
Во время обысков правоохранители изъяли наркотические средства и психотропные вещества, денежные средства и банковские карточки, мобильные телефоны, компьютерную технику, принадлежности для фасовки, рекламные брелки, "черновые" записи, транспортные средства.
Наркодельцам грозит лишение свободы на срок от девяти до двенадцати лет с конфискацией имущества.
В настоящее время фигуранты криминального бизнеса задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины.
Ранее сообщалось, что полицейские выявили нарколабораторию, где ежемесячно производили около 30 килограммов наркотиков.