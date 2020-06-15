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15 червня 2020, 15:21 16

На центральному пляжі Очакова розлили нафтопродукти

15 червня 2020, 15:21 16
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Пляма розпливається від невеликого судна, яке ремонтують на пляжі
Пляма розпливається від невеликого судна, яке ремонтують на пляжі
Фото:Rambler
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Сьогодні, 15 червня, вода на центральному пляжі Очакова покрилася чорною маслянистою плівкою.

Відео чорної плями в морській воді виклав депутат Миколаївської міськради Ігор Дятлов, повідомляє RegioNews.

Центральний пляж міста Очаків! Вся вода чи то в мазуті, чи то в машинному маслі. А поруч купаються діти і їх батьки...", - написав депутат.

Він пояснив, що ролик зняв його друг, який приїхав зі столиці з сім'єю на відпочинок.

Це не люди, це виродки 15.06.2020. 11.00 Центральний пляж міста Очаків! Вся вода не то в мазуті, не то в машинному маслі. Поруч купаються діти, їх батьки та просто звичайні люди. А потім ми дивуємося, чому в нашій області зростання важких форм захворювань астми та раку... Це як треба не любити свій край, свою землю, щоб ось так безапеляційно знищувати все навколо?! P. S: Відео прислав мій друг, який приїхав відпочити з дитиною на море зі столиці. #миклаївщинатуристична

Опубліковано Ігор Дятлов Понеділок, 15 червня 2020 р.

Нагадаємо, із-за критичного зниження рівня кисню в Хаджибейському лимані в Одеській області, зафіксували масовий мор риби і креветок.

екологія Миколаїв нафта пляж відпочинок Очаків
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