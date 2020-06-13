"Эпически попал": мэр Николаева показал депутатам неприличный жест
Городской глава Николаева Александр Сенкевич попал в очередной скандал. На этот раз, мэр города показал депутатам средние пальцы, за якобы их "недоговороспособность".
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на трансляцию заседания с участием мэра.
Я иногда задаюсь вопросом, может мне нужно изменить язык, на котором я говорю в микрофон? Может изменить манеру вещания? Может посадить рядом со мной сурдопереводчика, который будет тут вот так вот показывать "вот это все"?, — раздраженно сказал мэр, показав "все" на пальцах.
Пользователи соцсети Facebook пишут, что мэр "эпически попал" и вероятно, уже готовится к политическому "дембелю".
Напомним, о своем желании участвовать в выборах городского главы Николаева уже заявил народный депутат 8-го созыва Артем Ильюк.