"Эпически попал": мэр Николаева показал депутатам неприличный жест

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на трансляцию заседания с участием мэра.

Я иногда задаюсь вопросом, может мне нужно изменить язык, на котором я говорю в микрофон? Может изменить манеру вещания? Может посадить рядом со мной сурдопереводчика, который будет тут вот так вот показывать "вот это все"?, — раздраженно сказал мэр, показав "все" на пальцах.