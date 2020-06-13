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13 июня 2020, 16:13 12

"Эпически попал": мэр Николаева показал депутатам неприличный жест

13 июня 2020, 16:13 12
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Этим жестом мэр города решил показать свое негодование
Этим жестом мэр города решил показать свое негодование
Фото: facebook.com/alexa.vyaznikova
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Городской глава Николаева Александр Сенкевич попал в очередной скандал. На этот раз, мэр города показал депутатам средние пальцы, за якобы их "недоговороспособность".

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на трансляцию заседания с участием мэра.

Я иногда задаюсь вопросом, может мне нужно изменить язык, на котором я говорю в микрофон? Может изменить манеру вещания? Может посадить рядом со мной сурдопереводчика, который будет тут вот так вот показывать "вот это все"?, — раздраженно сказал мэр, показав "все" на пальцах.

Пользователи соцсети Facebook пишут, что мэр "эпически попал" и вероятно, уже готовится к политическому "дембелю".

Напомним, о своем желании участвовать в выборах городского главы Николаева уже заявил народный депутат 8-го созыва Артем Ильюк.

выборы мэр Николаев скандал Александр Сенкевич
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