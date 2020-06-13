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13 червня 2020, 16:13 10

"Епічно попав": мер Миколаєва показав депутатам непристойний жест

13 червня 2020, 16:13 10
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Цим жестом мер міста вирішив показати своє обурення
Цим жестом мер міста вирішив показати своє обурення
Фото: facebook.com/alexa.vyaznikova
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Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич потрапив у черговий скандал. На цей раз, мер міста показав депутатам середні пальці, за нібито їх "недоговороздатність".

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на трансляцію засідання з участю мера.

Іноді я задаюся питанням, чи може мені потрібно змінити мову, на якій я кажу в мікрофон? Може змінити манеру мовлення? Може посадити поруч зі мною сурдоперекладача, який буде тут ось так от показувати "ось це все"?, — роздратовано сказав мер, показавши "всі" на пальцях.

Користувачі соцмережі Facebook пишуть, що мер "епічно попав" і ймовірно, вже готується до політичного "дембелю".

Нагадаємо, про своє бажання брати участь у виборах міського голови Миколаєва вже заявив народний депутат 8-го скликання Артем Ільюк.

вибори мер Миколаїв скандал Олександр Сєнкевич
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