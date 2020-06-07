В Николаеве произошла стрельба на остановке маршрутки
В Николаеве на остановке случилась стрельба. Неизвестные открыли огонь по людям, которые ждали маршрутку, ранили двух мужчин и скрылись
Об этом пишет Regionews со ссылкой на ГУ НП в Николаевской области.
Сообщение о том, что на конечной остановке одного из транспортных маршрутов на улице Лазурной в микрорайоне Матвеевка неизвестные стреляли в двух мужчин и скрылись с места происшествия, в полицию поступило около 18:00.
Оба пострадавших были доставлены в медицинские учреждения, где, после осмотра, одному из мужчин с ранением ног назначили амбулаторное лечение, другой с ранением плеча находится в операционном блоке.
На месте происшествия продолжают работать полицейские Заводского отдела полиции.
Правоохранители устанавливают личности и местонахождение злоумышленников.
Следователи квалифицировали произошедшее по признакам ч. 4 ст. 296 УК Украины "Хулиганство". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.
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