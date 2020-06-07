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Валерия Ясницкая журналист [email protected]
07 июня 2020, 18:02 4

Николаевский авиаремонтный завод будет ремонтировать пакистанские самолеты

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07 июня 2020, 18:02 4
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ГП "Николаевский авиаремонтный завод" отремонтирует пакистанский самолет-заправщик Ил-78
ГП "Николаевский авиаремонтный завод" отремонтирует пакистанский самолет-заправщик Ил-78

Соответствующий контракт на ремонт заключила государственная компания «Укрспецэкспорт», входящая в состав ГК «Укроборонпром», с Управлением закупок Военно-воздушных Сил Пакистана по результатам тендера, который выиграла украинская сторона.

Об этом сообщает Regionews со ссылкой на пресслужбу "Укроборонпрома".

Также украинская сторона получила подтверждение намерений военно-воздушных сил Пакистана заключить следующий пакет контрактов на капитальный ремонт еще двух самолетов-заправщиков по результатам выполнения первого контракта.

Общий объем программы ремонта и модернизации самолетов-заправщиков Ил-78 пакистанских ВВС составит более 30 млн долларов США.

Реализация указанных контрактов позволит загрузить работой украинское авіаремонтне предприятие и обеспечит поступление в Украину валютной выручки", – рассказал директор ГК "Укрспецэкспорт" Вадим Ноздря.

Как известно, в марте этого года Пакистан посетил командующий ВС генерал-полковник Сергей Дроздов, что стало отправной точкой развития двусторонних отношений в этой сфере.

Напомним, ВСУ испытывают опытные образцы новой военной робототехники для использования их в зоне ООС.


Николаев самолет ремонт армия Пакистан Укроборонпром
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