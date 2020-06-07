Николаевский авиаремонтный завод будет ремонтировать пакистанские самолеты
Соответствующий контракт на ремонт заключила государственная компания «Укрспецэкспорт», входящая в состав ГК «Укроборонпром», с Управлением закупок Военно-воздушных Сил Пакистана по результатам тендера, который выиграла украинская сторона.
Об этом сообщает Regionews со ссылкой на пресслужбу "Укроборонпрома".
Также украинская сторона получила подтверждение намерений военно-воздушных сил Пакистана заключить следующий пакет контрактов на капитальный ремонт еще двух самолетов-заправщиков по результатам выполнения первого контракта.
Общий объем программы ремонта и модернизации самолетов-заправщиков Ил-78 пакистанских ВВС составит более 30 млн долларов США.
Реализация указанных контрактов позволит загрузить работой украинское авіаремонтне предприятие и обеспечит поступление в Украину валютной выручки", – рассказал директор ГК "Укрспецэкспорт" Вадим Ноздря.
Как известно, в марте этого года Пакистан посетил командующий ВС генерал-полковник Сергей Дроздов, что стало отправной точкой развития двусторонних отношений в этой сфере.
Напомним, ВСУ испытывают опытные образцы новой военной робототехники для использования их в зоне ООС.
- 18:50 07 июня На Киевщине мужчина зарезал троих человек
- 18:30 07 июня Сводка ООС: за сутки зафиксировали один обстрел неподалеку Луганского
- 18:02 07 июня Николаевский авиаремонтный завод будет ремонтировать пакистанские самолеты
- 17:35 07 июня На оккупированной Луганщине горняки отказались подниматься из шахт
- 16:54 07 июня ИФА-тесты в Украине показали уже более полутора тысяч положительных результатов
- 16:26 07 июня Одесский облсовет продал на аукционе лимузин, в котором возили Леонида Кучму
- 13:00 01 июня Попасть в "слуги": мэр Сум уступил свою пиар песочницу главе ОГА
- 13:00 04 июня Продуктовые наборы и ботофермы: в Кропивницком готовятся выбирать мэра
- 15:00 03 июня Харьковская область: 90% автовокзалов региона контролируют донецкие бизнесмены
- 12:32 03 июня "Смотрящий" Киева: нардеп рассказал, кто стоит за миллиардными оборудками в столице и при чем тут Ермак
- 11:53 01 июня "Мыши съели": в госрезерве недосчитались 2700 вагонов зерна
- 14:38 02 июня Должность председателя Харьковской ОГА пытались продать за миллион долларов