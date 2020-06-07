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07 июня 2020, 18:50

На Киевщине мужчина зарезал троих человек

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07 июня 2020, 18:50
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Еще одну жертву госпитализировали в больницу Фастова
Еще одну жертву госпитализировали в больницу Фастова

В Фастове Киевской области нетрезвый мужчина устроил резню. В результате двое мужчин и женщина скончались на месте, еще одну женщину - госпитализировали.

Об этом пишет УНН со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Инцидент произошел сегодня после 16.00.

В Фастове на территории частного дома мужчина нанес ножевые ранения двум женщинам и двум мужчинам. В результате двое мужчин и женщина скончались на месте, а еще одну женщину госпитализировали", - сообщил источник.

Нападавшего задержали. Ему около 28 лет. По предварительной данным, он был пьян.

Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия, а также устанавливают личности потерпевших.

Напомним, недавно на Житомирщине произошло массовое убийство. На охоте из ружья убили семерых человек.


Киевская область убийство Фастов полиция криминал
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