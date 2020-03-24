В Николаеве пьяные полицейские устроили стрельбу
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.
По предварительной информации, вечером 21 марта 2020 года правоохранители в состоянии алкогольного опьянения решили справить нужду возле автомобиля.
Владелец авто в это время находился на балконе собственной квартиры и сделал полицейским замечание. Сотрудники полиции в ответ начали нецензурно ругаться.
В связи с этим мужчина вышел на улицу, где конфликт перерос в драку, в ходе которой один из правоохранителей выстрелил в мужчину три раза из травматического оружия.
В результате стрельбы потерпевший получил несколько огнестрельных ранений и рану головы.
Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет прокуратура Николаевской области.
В случае доказательства вины, правоохранителям грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.
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