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В Николаеве пьяные полицейские устроили стрельбу
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24 марта 2020, 18:19 1

В Николаеве пьяные полицейские устроили стрельбу

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24 марта 2020, 18:19 1
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Государственное бюро расследований расследует хулиганские действия со стрельбой полицейских в Николаеве
Фото: ГБР
Государственное бюро расследований расследует хулиганские действия со стрельбой полицейских в Николаеве

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.

По предварительной информации, вечером 21 марта 2020 года правоохранители в состоянии алкогольного опьянения решили справить нужду возле автомобиля.

Владелец авто в это время находился на балконе собственной квартиры и сделал полицейским замечание. Сотрудники полиции в ответ начали нецензурно ругаться.

В связи с этим мужчина вышел на улицу, где конфликт перерос в драку, в ходе которой один из правоохранителей выстрелил в мужчину три раза из травматического оружия.

В результате стрельбы потерпевший получил несколько огнестрельных ранений и рану головы.

Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет прокуратура Николаевской области.

В случае доказательства вины, правоохранителям грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.


ГБР стрельба расследование полиция Николаев
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