У Миколаєві п’яні поліцейські влаштували стрілянину
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на ДБР.
За попередньою інформацією, ввечері 21 березня 2020 року правоохоронці у стані алкогольного сп’яніння вирішили справити нужду біля автомобіля.
Власник авто у цей час перебував на балконі власної квартири та зробив поліцейським зауваження. Працівники поліції у відповідь почали нецензурно лаятись.
У зв'язку з цим чоловік вийшов на вулицю, де конфлікт переріс у бійку, в ході якої один з правоохоронців вистрілив у чоловіка три рази з травматичної зброї.
Внаслідок стрілянини потерпілий отримав декілька вогнепальних поранень та забійну рану голови.
Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює прокуратура Миколаївської області.
У разі доведення вини, правоохоронцям загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.
- 18:25 24 березня Гроші для жертв репресій: де і як отримати у Кропивницькому
- 18:24 24 березня Хмельницькі поліцейські вилучили в закладчика-гастролера наркотиків на 180 тисяч гривень
- 18:12 24 березня В Збройних силах не зафіксовано жодного випадку коронавірусу
- 17:47 24 березня Зеленський зустрівся із новим послом Китаю та обговорив коронавірус
- 17:40 24 березня Мешканець Рівного хотів незаконно продати півтори тонни спирту
- 17:39 24 березня У Тернополі кількість хворих на COVID-19 зросла до 4 осіб
- 12:19 24 березня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 12:00 20 березня "Постапокаліпсис" у Нових Санжарах: без "халявного" 4G, проте з огірками
- 19:10 19 березня Зник хлопчик, звуть Сашко, працює головою Миколаївської ОДА
- 08:34 19 березня Інфекціоніст із Чернівців Ольга Кобевко відповідає на запитання про коронавірус
- 10:14 21 березня Ярославський вирішив дати заробити братові на продажі медобладнання - голова Харківської ОДА Кучер
- 13:00 18 березня Коломойського просять посунутися: в боротьбу за Рівненську облраду вступив Фірташ