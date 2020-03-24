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24 березня 2020, 18:19

У Миколаєві п’яні поліцейські влаштували стрілянину

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24 березня 2020, 18:19
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Державне бюро розслідувань розслідує хуліганські дії зі стріляниною поліцейських у Миколаєві
Фото: ДБР
Державне бюро розслідувань розслідує хуліганські дії зі стріляниною поліцейських у Миколаєві

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на ДБР.

За попередньою інформацією, ввечері 21 березня 2020 року правоохоронці у стані алкогольного сп’яніння вирішили справити нужду біля автомобіля.

Власник авто у цей час перебував на балконі власної квартири та зробив поліцейським зауваження. Працівники поліції у відповідь почали нецензурно лаятись.

У зв'язку з цим чоловік вийшов на вулицю, де конфлікт переріс у бійку, в ході якої один з правоохоронців вистрілив у чоловіка три рази з травматичної зброї.

Внаслідок стрілянини потерпілий отримав декілька вогнепальних поранень та забійну рану голови.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює прокуратура Миколаївської області.

У разі доведення вини, правоохоронцям загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.


ДБР стрельба расследование полиция Миколаїв
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