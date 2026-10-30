В Кропивницком мужчину приговорили к 15 годам за государственную измену

Фото: Офис Генерального прокурора

В Кропивницком суд назначил 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества 22-летнему местному жителю, которого признали виновным в государственной измене и незаконном обращении с взрывчатыми веществами

Об этом сообщили в Кировоградской областной прокуратуре, передает RegioNews .

По данным прокуратуры, мужчина самостоятельно вышел на связь с представителем России через Telegram и предложил за деньги собирать информацию об объектах инфраструктуры.

Выполняя задачи, он фотографировал и снимал энергетические и газотранспортные объекты, передавал их координаты, сведения об охране, камерах наблюдения, работников и движении транспорта. Также собирал информацию об уязвимых участках трубопровода.

За отдельные задачи он получал от 2 до 2,5 тысяч гривен.

В марте 2026 года мужчина получил новое поручение — перенести сверток между тайниками. В ходе его исполнения фигуранта задержали сотрудники СБУ. В свертке обнаружили пластическую взрывчатку и детонатор.

Суд признал мужчину виновным в государственной измене в условиях военного положения, а также в незаконном приобретении и ношении взрывчатых веществ и взрывного устройства.

Ему назначили 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, СБУ задержала на Днепропетровщине женщину , подозреваемую в сотрудничестве с российскими спецслужбами. Она собирала информацию об оборонных предприятиях и общественных организациях, поставляющих снаряжение украинским военным, для корректировки российских ракетно-дроновых атак.