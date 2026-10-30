20:25  30 октября
В Кропивницком мужчину приговорили к 15 годам за государственную измену
17:55  30 октября
В Киеве нетрезвый водитель сбил 15-летнего парня на электросамокате
14:50  30 октября
ДТП на трассе Львов – Луцк: один человек погиб, еще 9 пострадали
UA | RU
UA | RU
30 октября 2026, 20:25

В Кропивницком мужчину приговорили к 15 годам за государственную измену

30 октября 2026, 20:25
Читайте також українською мовою
Фото: Офис Генерального прокурора
Читайте також
українською мовою

В Кропивницком суд назначил 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества 22-летнему местному жителю, которого признали виновным в государственной измене и незаконном обращении с взрывчатыми веществами

Об этом сообщили в Кировоградской областной прокуратуре, передает RegioNews .

По данным прокуратуры, мужчина самостоятельно вышел на связь с представителем России через Telegram и предложил за деньги собирать информацию об объектах инфраструктуры.

Выполняя задачи, он фотографировал и снимал энергетические и газотранспортные объекты, передавал их координаты, сведения об охране, камерах наблюдения, работников и движении транспорта. Также собирал информацию об уязвимых участках трубопровода.

За отдельные задачи он получал от 2 до 2,5 тысяч гривен.

В марте 2026 года мужчина получил новое поручение — перенести сверток между тайниками. В ходе его исполнения фигуранта задержали сотрудники СБУ. В свертке обнаружили пластическую взрывчатку и детонатор.

Суд признал мужчину виновным в государственной измене в условиях военного положения, а также в незаконном приобретении и ношении взрывчатых веществ и взрывного устройства.

Ему назначили 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, СБУ задержала на Днепропетровщине женщину , подозреваемую в сотрудничестве с российскими спецслужбами. Она собирала информацию об оборонных предприятиях и общественных организациях, поставляющих снаряжение украинским военным, для корректировки российских ракетно-дроновых атак.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
суд Кропивницкий государственная измена мужчина
23 октября 2026
Украине не хватает миллионов работников – кто будет восстанавливать страну
Для восполнения дефицита кадров власти планируют привлечь к рынку труда пенсионеров, молодых матерей и людей с инвалидностью
19 октября 2026
Обуховская схема на льготах или Как обокрасть общину на 180 миллионов
В Киевской области разворачивается громкий земельный скандал. Обуховский городской совет отдал в частную собственность 58 га коммунальной земли по смехотворной цене, вызвавшей возмущение общественност...
12 октября 2026
Несколько дней обстрелов "положили" Киев: к какой зиме готовиться украинцам
Многочасовое отсутствие электроэнергии, временное прекращение подачи воды в тысячи домов и неработающее метро. Еще до наступления холодов наиболее подготовленный к отопительному сезону город Украины п...
05 октября 2026
Вместо поддержки – суды и хамство: как складывается судьба "героев тыла"
С начала полномасштабной войны 1 177 украинских работников погибли из-за обстрелов и 4 422 получили травмы. Многим из тех кто выжил впоследствии пришлось бороться за социальную помощь, на которую люди...
Оккупанта приговорили к 12 годам за пытки гражданского в Киевской области
30 октября 2026, 21:44
В Ровенской области полковника будут судить за использование солдат для ремонта дома
30 октября 2026, 21:03
Договорные матчи по киберфутболу: трех участников схемы будут судить
30 октября 2026, 20:47
В медуниверситете Богомольца подозревают растрату более 13,7 млн грн на ремонте фасада
30 октября 2026, 19:50
В Херсонской области 48-летнюю женщину подозревают в работе на оккупационное правительство
30 октября 2026, 19:10
Россия снова атаковала вокзал в Днепре: есть раненая
30 октября 2026, 18:43
В Киеве стартует отопительный сезон в жилом секторе: когда начнут подавать тепло
30 октября 2026, 18:27
Публично подожгла Государственный флаг: в Ивано-Франковске задержали 47-летнюю женщину
30 октября 2026, 18:05
В Киеве нетрезвый водитель сбил 15-летнего парня на электросамокате
30 октября 2026, 17:55
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Украине не хватает миллионов работников – кто будет восстанавливать страну
Обуховская схема на льготах или Как обокрасть общину на 180 миллионов
Все публикации »
Борислав Береза
Николай Княжицкий
Валерий Чалый
Все блоги »