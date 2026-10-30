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30 октября 2026, 21:03

В Ровенской области полковника будут судить за использование солдат для ремонта дома

30 октября 2026, 21:03
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Фото: Офис Генерального прокурора
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В Ровенской области будут судить 51-летнего полковника — бывшего заместителя командира воинской части, начальника штаба. По данным следствия, больше года он использовал двух подчиненных военнослужащих для ремонта дома своей тещи, в котором сам проживал

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews .

Как установило следствие, с января 2025 по май 2026 офицер привлекал двух подчиненных к частным работам. Вместо выполнения служебных обязанностей военные почти ежедневно ремонтировали крышу, заливали фундамент, строили забор, обустраивали территорию и перевозили строительные материалы служебным автомобилем.

За это полковник по версии следствия освобождал их от нарядов и предоставлял другие привилегии во время прохождения службы.

За этот период двум военнослужащим незаконно насчитали и выплатили из государственного бюджета почти 536 тысяч гривен. Речь идет о денежном довольствии и дополнительном вознаграждении.

Кроме того, во время обыска в доме офицера изъяли 552 патрона разных калибров, из которых 242 — боевые. По данным следствия, полковник приобрел и хранил незаконно боеприпасы.

Ему инкриминируют злоупотребление служебным положением, организацию уклонения подчиненных от исполнения обязанностей военной службы в условиях военного положения и незаконное обращение с боевыми припасами.

Напомним, военный комиссар одного из районов в Закарпатье заставлял солдат строить ему имение . Правоохранители объявили ему о подозрении.

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