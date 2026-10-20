На Прикарпатье иномарка вылетела в кювет: водитель и пассажир не выжили
Авария произошла 19 октября около 4 часов утра между селами Петранка и Зеленый Яр Калушского района. Правоохранители начали расследование
Об этомсообщает полиция Ивано-Франковской области, передает RegioNews.
Предварительно, 22-летний водитель Audi A5 ехал по дороге "Креховичи — Дзвиняч" в направлении Калуша. Он не справился с управлением, и автомобиль съехал в кювет и столкнулся с бетонной трубой.
В результате ДТП водитель и 24-летний пассажир погибли на месте. Правоохранители начали расследование.
Напомним, во Львовской области в результате дорожно-транспортного происшествия погиб 77-летний велосипедист. Мужчина столкнулся с автобусом, получил травмы и умер в больнице, несмотря на усилия медиков.
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