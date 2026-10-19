В Херсонской области из-за атаки российского БпЛА ранены 17-летний юноша и 54-летняя женщина
Российские военные 19 октября атаковали беспилотником одну из улиц поселка Нововоронцовка Бериславского района Херсонской области. В результате взрыва ранения получили 17-летний парень и 54-летняя женщина
Об этом сообщила прокуратура Херсонской области, передает RegioNews .
По данным следствия, атака произошла около 14:00. Оба пострадавших в момент взрыва находились на улице.
При процессуальном руководстве Бериславской окружной прокуратуры начали досудебное расследование по факту совершения военного преступления - по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины.
Напомним, что российские военные 17 октября обстреляли артиллерией поселок Нововоронцовка Бериславского района Херсонщины . В результате атаки ранения получили 8-летняя девочка и 46-летняя женщина. На момент обстрела они находились во дворе.