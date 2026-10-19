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19 октября 2026, 15:49

Из-за непогоды турист из Винницкой области заблудился по дороге на Говерлу

19 октября 2026, 15:49
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Фото: скриншот с видео
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26-летний турист из Винницкой области заблудился во время подъема на Говерлу из-за ухудшения погодных условий. Мужчина сильно замерз и обратился за помощью к спасателям. Поиски продолжались четыре часа

Об этом сообщили в ГСЧС, передает RegioNews .

Как сообщили чрезвычайники, мужчина двигался по маршруту от урочища Заросляк в направлении Говерлы, но из-за непогоды потерял ориентир.

На поиски туриста отправились горные спасатели из села Выдричка. Через четыре часа они нашли мужчину и выяснили, что он был одет не по сезону.

В спасательной службе отметили, что заснеженное высокогорье, мороз и штормовой ветер представляли прямую угрозу жизни и здоровью туриста.

Спасатели согрели мужчину горячим чаем, после чего на квадроцикле доставили его в село Богдан Раховского района.

Напомним, что вблизи села Ценжев Ивано-Франковского района спасатели разыскали двух человек, заблудившихся в лесу во время сбора грибов. Женщина и мужчина не могли самостоятельно найти обратный путь.

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