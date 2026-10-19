РФ ударила по мосту в Днепре

Фото из открытых источников

В Днепре утром 19 октября раздались взрывы. Теперь в местных каналах сообщают о повреждении моста

Об этом сообщают в мониторинговых каналах, передает RegioNews.

Отмечается, что в результате атаки россиян пострадал Южный мост в Днепре. На фото можно увидеть последствия удара. В настоящее время движение по мосту перекрыли. Транспорт курсирует с переменами.

Напомним, днем в Днепре прогремели взрывы. Сообщали об ударе по критической инфраструктуре. В результате атаки пострадал мужчина.