В Киеве эксработницу банка и ее мужа подозревают в присвоении более 3,2 млн грн выплат

Фото: Киевская городская прокуратура

В Киеве бывшую работницу одного из государственных банков и ее мужа подозревают в завладении более 3,2 млн грн социальных выплат, поступавших на счета клиентов банка

Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре, передает RegioNews .

По данным следствия, 40-летняя женщина работала заместительницей начальника отдела обслуживания VIP-клиентов одного из государственных банков. Благодаря должности она имела доступ к персональным данным клиентов и информации об их счетах.

Следствие установило, что женщина вместе с сообщниками без ведома пятерых владельцев счетов перевыпустила платежные карты, на которые поступали социальные выплаты. Владельцы счетов находились на временно оккупированной территории и не обращались в банк с заявлениями о перевыпуске карт. Для оформления новых карт работница самостоятельно провела верификацию клиентов, использовав их персональные данные.

После перевыпуска карт женщина вместе с мужчиной получила возможность распоряжаться средствами на счетах. Часть денег, по данным прокуратуры, снимали они, остальные на оккупированной территории.

Информацию о владельцах счетов подозреваемая получала от работника оккупационной администрации. Ему предоставили доступ к счетам, с которых в дальнейшем сняли более 660 тыс. грн.

С октября 2024 года по март 2025 года подозреваемые, по версии следствия, завладели средствами на общую сумму более 3,2 млн грн. Эти деньги в течение указанного периода на счета начислялось Главным управлением Пенсионного фонда Украины в Донецкой области, которое признали потерпевшим в уголовном производстве.

Мошеннические действия работницы обнаружила служба безопасности банка, после чего передала материалы правоохранителям.

22 сентября 2026 года бывшей работнице банка и ее мужу сообщили о подозрении в мошенничестве, совершенном по предварительному сговору группой лиц, и пособничестве государству-агрессору. Женщине также инкриминируется использование поддельных документов. Производство расследуют по ч. 5 ст. 190, ч. 2 ст. 200 и ч. 1 ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины, а в отношении женщины дополнительно по ч. 4 ст. 358 УК Украины.

Бывшей работнице банка избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 332 тыс. грн. Ее мужу суд определил залог в размере 665 тыс. грн.

По инкриминируемым статьям подозреваемым может грозить до 12 лет лишения свободы, а также запрет занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 15 лет и конфискация имущества или без нее.

Напомним, в Харькове полицейские сообщили о подозрении десяти людям по делу о присвоении более 4,1 млн грн бюджетных средств. Участники схемы оформляли на работу в коммунальное предприятие фиктивных работников, которые фактически не выполняли никаких обязанностей.