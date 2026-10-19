09:36  19 октября
Во Львове возле стадиона "Динамо" поезд насмерть сбил девушку
10:35  19 октября
На Волыни Citroën съехал в кювет: травмировались пять женщин
10:49  19 октября
В Ровенской области из-за вражеских атак есть обесточивание
UA | RU
UA | RU
19 октября 2026, 10:35

На Волыни Citroën съехал в кювет: травмировались пять женщин

19 октября 2026, 10:35
Читайте також українською мовою
Фото: Национальная полиция
Читайте також
українською мовою

В Ковельском районе Волынской области автомобиль съехал в кювет. В результате дорожно-транспортного происшествия травмировались пятеро женщин, одну из них доставили в больницу

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Авария произошла 18 октября около 15:40 в селе Блаженик.

По предварительным данным следствия, 55-летняя водитель автомобиля Citroën не учла безопасную скорость движения и дорожную обстановку, в результате чего съехала в кювет.

В ДТП травмировались водитель и четверо пассажирок. Одну из пассажирок госпитализировали, другим пострадавшим медики оказали помощь без госпитализации.

По факту аварии следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса. Продолжается досудебное расследование.

Напомним, во Львовской области в результате дорожно-транспортного происшествия погиб 77-летний велосипедист. Мужчина столкнулся с автобусом, получил травмы и умер в больнице, несмотря на усилия медиков

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
ДТП ПДД Волынская область авария кювет женщина
12 октября 2026
Несколько дней обстрелов "положили" Киев: к какой зиме готовиться украинцам
Многочасовое отсутствие электроэнергии, временное прекращение подачи воды в тысячи домов и неработающее метро. Еще до наступления холодов наиболее подготовленный к отопительному сезону город Украины п...
05 октября 2026
Вместо поддержки – суды и хамство: как складывается судьба "героев тыла"
С начала полномасштабной войны 1 177 украинских работников погибли из-за обстрелов и 4 422 получили травмы. Многим из тех кто выжил впоследствии пришлось бороться за социальную помощь, на которую люди...
01 октября 2026
Восстановить нельзя закрыть: как в условиях войны выживают уничтоженные предприятия
Первыми пострадали аграрии, дальше пошли АЗС и логистические центры, Дата-группы и интернет-провайдеры, а также производители лекарств, текстиля, поставщики спортивного инвентаря
28 сентября 2026
Вместо украинских медиков – мигранты. Что сегодня происходит в отечественной медицине
За последние годы в Украине значительно сократилось количество врачей и медсестер. Медиков не удовлетворяет растущая нагрузка и низкие зарплаты, которые у большинства не менялись с 2023 года. В то же ...
Повреждены десятки домов: количество пострадавших в Ирпене выросло
19 октября 2026, 12:46
Благими намерениями: как "сертификат идентичности" раскалывает украинцев за границей
19 октября 2026, 12:20
Новые удары по энергетике Украины: где зафиксировали обесточивание
19 октября 2026, 12:19
Стрельба возле школы в Тернополе: мужчина ранил несовершеннолетнего
19 октября 2026, 11:44
Россия атаковала 11 областей: 550 тысяч семей остались без света – Зеленский
19 октября 2026, 11:27
Россияне нанесли удар четырьмя КАБами по Запорожскому району: погиб мужчина
19 октября 2026, 11:18
Следила за военными и фотографировала порт: в Одессе задержали агентку РФ
19 октября 2026, 11:10
В Ровенской области из-за вражеских атак есть обесточивание
19 октября 2026, 10:49
Враг ударил по промышленному предприятию в Кривом Роге: есть погибшие
19 октября 2026, 10:38
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Несколько дней обстрелов "положили" Киев: к какой зиме готовиться украинцам
Вместо поддержки – суды и хамство: как складывается судьба "героев тыла"
Все публикации »
Валерий Пекар
Виктор Ягун
Игорь Луценко
Все блоги »