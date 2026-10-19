На Волыни Citroën съехал в кювет: травмировались пять женщин

Фото: Национальная полиция

В Ковельском районе Волынской области автомобиль съехал в кювет. В результате дорожно-транспортного происшествия травмировались пятеро женщин, одну из них доставили в больницу

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Авария произошла 18 октября около 15:40 в селе Блаженик.

По предварительным данным следствия, 55-летняя водитель автомобиля Citroën не учла безопасную скорость движения и дорожную обстановку, в результате чего съехала в кювет.

В ДТП травмировались водитель и четверо пассажирок. Одну из пассажирок госпитализировали, другим пострадавшим медики оказали помощь без госпитализации.

По факту аварии следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса. Продолжается досудебное расследование.

Напомним, во Львовской области в результате дорожно-транспортного происшествия погиб 77-летний велосипедист. Мужчина столкнулся с автобусом, получил травмы и умер в больнице, несмотря на усилия медиков