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19 октября 2026, 16:25

Во Львове начали увольняться дворники: в чем причина

19 октября 2026, 16:25
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Фото: Андрей Садовый
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Во Львове начинают увольняться дворники из-за задержек заработной платы. По словам городского головы Андрея Садового, причина в том, что Государственное казначейство не производит платежи города.

Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый, передает RegioNews .

"Львовские дворники начинают увольняться с работы, потому что не получают заработную плату. И причина не в том, что у города нет денег. Они есть, но Государственное казначейство до сих пор не производит платежи", — заявил городской голова.

По его словам, по состоянию на 19 октября заблокировано более 1 млрд. 86 млн. грн. В частности, 158 млн. грн. предназначены для работы общественного транспорта — выплаты зарплат водителям трамваев, троллейбусов и автобусов, а также закупки горючего.

"Его никто не дает бесплатно, и без него транспорт просто не выедет на маршруты", - подчеркнул Садовый.

Еще 17,9 млн грн, по его словам, это средства на зарплаты дворников.

"Людей, которые ежедневно убирают наш город и имеют право своевременно получать заработанные деньги", - отметил городской голова.

Отдельно Садовый обратил внимание на финансирование социальных перевозок. Задолженность по этому направлению составляет 1 млн. 218 тыс. грн. Эти услуги, в частности, необходимы людям с инвалидностью, которые проживают в городских приютах, чтобы добираться в медицинские учреждения, проходить обследование и получать необходимую помощь.

По словам мэра, из-за блокирования платежей под угрозой оказывается возможность обеспечивать такие перевозки.

"Эти деньги есть на счетах города. Но Казначейство не позволяет ими воспользоваться", — заявил Садовый.

Он призвал правительство разблокировать платежи, которые, по его словам, необходимы для жизнедеятельности Львова.

"Ибо за каждой такой цифрой стоят конкретные люди, их семьи и нормальная работа Львова", - подытожил городской голова.

Напомним, что Андрей Садовый заявил, что сейчас не может принимать свою заработную плату. Он объяснил это проблемами с зарплатами коммунальных работников.

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