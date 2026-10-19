На Харьковщине оккупант сдался в плен украинскому дрону

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В Харьковской области российский военный сдался в плен с помощью украинского беспилотника с громкоговорителем. Дрон сопровождал его к украинским позициям под контролем операторов

Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины в Facebook, обнародовав соответствующее видео, передает RegioNews .

По информации ГНСУ, пограничники 4-го пограничного отряда в Харьковской области обнаружили малую пехотную группу российских военных и поразили ее. После этого один из окупантов решил прекратить сопротивление и сдаться в плен.

Украинский беспилотник с громкоговорителем сопровождал российского военного в позиции Сил обороны Украины. Перемещение происходило под контролем операторов дрона.

Напомним, что на Гуляйпольском направлении Запорожской области российские военнослужащие по предварительным данным захватили в плен украинских защитников, а затем расстреляли их. Прокуратура начала досудебное расследование по факту военного преступления, повлекшего гибель людей.