Автоматы и гранаты: на Буковине мужчина устроил бизнес на нелегальном оружии
Правоохранители разоблачили 41-летнего жителя Буковины. Оказалось, он наладил канал продаж оружия и боеприпасов
Об этом сообщает полиция Черновицкой области, передает RegioNews.
Как выяснили правоохранители, 41-летний делец торговал нелегальным оружием. В частности, известно, что он продал три автомата АК-74 и три ручных осколочных гранаты Ф-1 с запалами.
Во время обысков у него дома нашли патроны к огнестрельному оружию. Теперь мужчина получил подозрение. Его поместили в изолятор временного содержания.
Напомним, что ДБР проводит масштабную спецоперацию "Стоп трафик" против незаконного обращения наркотиков, оружия и боеприпасов. В настоящее время в ее пределах отрабатываются материалы 26 уголовных производств.
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