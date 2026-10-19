Автоматы и гранаты: на Буковине мужчина устроил бизнес на нелегальном оружии

Фото: Национальная полиция

Об этом сообщает полиция Черновицкой области, передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, 41-летний делец торговал нелегальным оружием. В частности, известно, что он продал три автомата АК-74 и три ручных осколочных гранаты Ф-1 с запалами.

Во время обысков у него дома нашли патроны к огнестрельному оружию. Теперь мужчина получил подозрение. Его поместили в изолятор временного содержания.

Напомним, что ДБР проводит масштабную спецоперацию "Стоп трафик" против незаконного обращения наркотиков, оружия и боеприпасов. В настоящее время в ее пределах отрабатываются материалы 26 уголовных производств.