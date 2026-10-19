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19 октября 2026, 16:44

Пытали гражданских во время оккупации Киевщины: будут судить двух военных РФ

19 октября 2026, 16:44
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Фото: Киевская областная прокуратура
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Двое российских военнослужащих будут судить за пытки и незаконное содержание гражданских во время оккупации села Богдановка Броварского района Киевщины в марте 2022 года

Об этом сообщила Киевская областная прокуратура, передает RegioNews .

Обвиняемые – военнослужащие 90-й танковой дивизии и 15-й отдельной мотострелковой бригады вооруженных сил РФ. Прокуроры Броварской окружной прокуратуры направили обвинительный акт в суд.

По материалам следствия, в марте 2022 года во время оккупации Богдановки российские военные незаконно задерживали гражданских мужчин, которые не участвовали в боевых действиях и не имели оружия.

19 марта одного из потерпевших задержали возле его дома, угрожая оружием, и принудительно доставили в подвал. Другого мужчину в тот же день схватили вблизи лесной полосы. По данным следствия, его избивали прикладом автомата, а затем поместили в яму для скважинного оборудования, накрыв ее металлической крышкой. Впоследствии мужчину также перевели в подвал.

По материалам производства, в подвале находились трое гражданских мужчин. Их держали со связанными руками, без отопления, вентиляции, освещения, соответствующих мест для сна, питания и необходимой медицинской помощи. Также задержанные не имели надлежащих условий для удовлетворения естественных потребностей.

Во время допросов российские военные пытались получить от мужчин информацию о Вооруженных силах Украины и их местонахождении. Для этого, по данным следствия, пострадавших избивали руками и ногами по голове, лицу, спине, животу и конечностях, угрожали оружием и оказывали психологическое давление.

После очередного применения физического насилия один из гражданских исчез при неустановленных обстоятельствах. Его местонахождение до сих пор не установили, мужчина считается пропавшим без вести. Двум другим пострадавшим удалось скрыться с места незаконного содержания.

Действия обвиняемых квалифицировали по ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины - как нарушение законов и обычаев войны, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

Напомним, что на Гуляйпольском направлении Запорожской области российские военнослужащие по предварительным данным захватили в плен украинских защитников, а затем расстреляли их. Прокуратура начала досудебное расследование по факту военного преступления, повлекшего гибель людей.

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