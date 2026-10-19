Еще полгода назад главным политическим нарративом в отношении российско-украинской войны был нарратив "справедливого мира"

Еще полгода назад главным политическим нарративом в отношении российско-украинской войны был нарратив "справедливого мира"

Фото из открытых источников

Что вкладывалось в это понятие (справедливого мира), вынесем за скобки – как минимум потому, что единого канонического понимания этого термина не существовало никогда. Но сейчас более важно, что сейчас мы переживаем момент смены базового нарратива. Самыми громкими публичными проявлениями этих изменений первоначально стали заявления Алексея Гончаренко о мирном плане.

А затем все действия, которые совершает Дональд Трамп по линии дизельного соглашения и не только, привели к тому, что в массовом сознании тема "справедливого мира" начинает понемногу вытесняться темой, "что будет дальше". Об этом прямо и вслух практически никто не говорит, но эта тема становится доминантной непубличной темой для большинства украинцев. И без изменений к лучшему в тылу этот разворот станет весомой частью политического дискурса. Важно сразу отметить: украинцы очень прагматичны в оценках и, что не менее важно, не хотят капитуляции. Даже почетной.

Но смена нарратива – это процесс. И тот, кто правильно сформулирует новый нарратив, будет иметь политические дивиденды.