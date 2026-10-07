Фото: полиция

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

По предварительным данным, 13-летний подросток за рулем мотоцикла на нерегулируемом перекрестке равнозначных полевых дорог не пропустил грузовик "ЗИЛ" под управлением 61-летнего водителя, в результате чего произошло столкновение.

Вследствие аварии травмы получили водитель мотоцикла и его 13-летний пассажир. Обоих детей госпитализировали.

Водитель грузовика не пострадал, проверка показала, что он был трезв.

Полицейские устанавливают все обстоятельства ДТП и решают вопросы правовой квалификации.

Напомним, 5 октября около 22:00 в Тернопольской области пьяный 18-летний водитель устроил смертельное ДТП – погиб подросток, есть травмированные.