В Одесской области мотоцикл влетел под грузовик: травмированы двое 13-летних парней
ДТП произошло вечером 6 октября на полевой дороге вблизи села Рыбальское Белгород-Днестровского района
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
По предварительным данным, 13-летний подросток за рулем мотоцикла на нерегулируемом перекрестке равнозначных полевых дорог не пропустил грузовик "ЗИЛ" под управлением 61-летнего водителя, в результате чего произошло столкновение.
Вследствие аварии травмы получили водитель мотоцикла и его 13-летний пассажир. Обоих детей госпитализировали.
Водитель грузовика не пострадал, проверка показала, что он был трезв.
Полицейские устанавливают все обстоятельства ДТП и решают вопросы правовой квалификации.
Напомним, 5 октября около 22:00 в Тернопольской области пьяный 18-летний водитель устроил смертельное ДТП – погиб подросток, есть травмированные.