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07 октября 2026, 10:45

В Одесской области мотоцикл влетел под грузовик: травмированы двое 13-летних парней

07 октября 2026, 10:45
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Фото: полиция
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ДТП произошло вечером 6 октября на полевой дороге вблизи села Рыбальское Белгород-Днестровского района

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

По предварительным данным, 13-летний подросток за рулем мотоцикла на нерегулируемом перекрестке равнозначных полевых дорог не пропустил грузовик "ЗИЛ" под управлением 61-летнего водителя, в результате чего произошло столкновение.

Вследствие аварии травмы получили водитель мотоцикла и его 13-летний пассажир. Обоих детей госпитализировали.

Водитель грузовика не пострадал, проверка показала, что он был трезв.

Полицейские устанавливают все обстоятельства ДТП и решают вопросы правовой квалификации.

Напомним, 5 октября около 22:00 в Тернопольской области пьяный 18-летний водитель устроил смертельное ДТП – погиб подросток, есть травмированные.

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