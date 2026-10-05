Фото: полиция

Столичные полицейские задержали мужчину, который в состоянии алкогольного опьянения устроил стрельбу

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

В Днепровское управление полиции поступило сообщение от прохожих о том, что с балкона дома стреляет неизвестный.

На место прибыли спецназовцы и следователи, которые быстро установили квартиру и задержали нарушителя. Выяснилось, что мужчина, находясь на балконе восьмого этажа, достал стартовый пистолет и трижды выстрелил вверх.

Осмотр на "Драгери" показал 1,53 промилле алкоголя в крови мужчины, а объяснить свои действия он не смог.

Правоохранители изъяли оружие и сообщили мужчине о подозрении в хулиганстве (ч. 1 ст. 296 УК). Ему грозит до пяти лет ограничение свободы.

Напомним, в Харькове пьяный мужчина после ДТП устроил стрельбу возле детской площадки. Фигуранта задержали.