В Киеве пьяный мужчина устроил стрельбу с балкона многоэтажки
Столичные полицейские задержали мужчину, который в состоянии алкогольного опьянения устроил стрельбу
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
В Днепровское управление полиции поступило сообщение от прохожих о том, что с балкона дома стреляет неизвестный.
На место прибыли спецназовцы и следователи, которые быстро установили квартиру и задержали нарушителя. Выяснилось, что мужчина, находясь на балконе восьмого этажа, достал стартовый пистолет и трижды выстрелил вверх.
Осмотр на "Драгери" показал 1,53 промилле алкоголя в крови мужчины, а объяснить свои действия он не смог.
Правоохранители изъяли оружие и сообщили мужчине о подозрении в хулиганстве (ч. 1 ст. 296 УК). Ему грозит до пяти лет ограничение свободы.
Напомним, в Харькове пьяный мужчина после ДТП устроил стрельбу возле детской площадки. Фигуранта задержали.