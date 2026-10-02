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02 жовтня 2026, 18:43

У школах Львівщини обмежать смартфони: коли учням дозволять користуватися телефонами

02 жовтня 2026, 18:43
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Фото ілюстративне
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У школах Львівської області запровадять нові правила використання смартфонів та інших персональних електронних пристроїв. Йдеться про обмеження їх використання учнями під час уроків та на перервах. Нові правила планують запровадити з 1 листопада

Про це повідомив Департамент освіти і науки Львівської ОВА, передає RegioNews.

Департамент освіти і науки спільно зі Львівським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти та Львівським обласним учнівським парламентом розробив методичні рекомендації щодо використання смартфонів та інших персональних електронних пристроїв у закладах освіти Львівщини.

Рекомендації стосуються не лише смартфонів, а й планшетів, смартгодинників, навушників та інших персональних електронних пристроїв, здатних передавати цифрову інформацію на відстань. На їх основі кожен заклад освіти має розробити власні локальні правила.

Директор департаменту освіти і науки Львівської ОВА Олег Паска зазначив, що під час підготовки рекомендацій враховували думки представників учнівського самоврядування, громад і шкіл, які вже запровадили обмеження на використання гаджетів. Також вивчали український та закордонний досвід.

"Наше головне переконання полягає в тому, що для того, щоб діти, вчителі й батьки дотримувалися цих рекомендацій, має бути шлях переконання. Правила мають обговорити в учнівських парламентах, батьківському середовищі, педагогічному колективі школи та на засіданні педагогічної ради. Власне, це шлях усвідомлення", — наголосив Олег Паска.

За словами Паски, учням не заборонятимуть користуватися гаджетами у школі повністю. Учитель визначатиме, коли та для чого їх можна використовувати під час освітнього процесу.

Телефони не забиратимуть у дітей. Водночас під час занять гаджет має бути схований у портфелі та переведений у беззвучний режим.

Батькам рекомендують не телефонувати дітям під час уроків. Водночас передбачені ситуації, коли учень може самостійно скористатися телефоном.

Зокрема, це можливо у разі загрози життю чи здоров’ю, раптового погіршення самопочуття або іншої невідкладної ситуації. Зв’язатися з батьками за необхідності також можуть учитель, черговий адміністратор, класний керівник або медичний працівник.

Методичні рекомендації передбачають можливість використання гаджетів у випадках, коли це необхідно для безпеки або навчання.

Зокрема, телефони можна буде використовувати під час повітряної тривоги, у разі хвороби, за вказівкою вчителя для проходження тестів, а також з навчальною метою.

Водночас рекомендації передбачають заборону на відеозйомку та аудіозапис учасників освітнього процесу.

Під час брифінгу також говорили про вплив надмірного використання гаджетів на здоров’я дітей.

За інформацією департаменту, фахівці обстежили понад 900 учнів у більш ніж 30 школах. У понад 30% обстежених дітей виявили погіршення стану здоров’я.

Нові правила планують запровадити з 1 листопада. До цього їх мають обговорити на учнівських і педагогічних радах, а також із батьками.

Нагадаємо, правоохоронці затримали заступника начальника одного з митних постів Чернівецької митниці, якого підозрюють у систематичному отриманні хабарів. Посадовець допомагав підприємцям незаконно ввозити в Україну топові моделі техніки Apple, отримуючи по 100 доларів за кожен ввезений телефон.

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