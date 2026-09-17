В Харькове задержан мужчина за продажу вида на временное проживание

Фото: полиция Харьковской области

В Харькове 52-летний местный житель за $3000 обещал помочь гражданину Азербайджана оформить вид на временное проживание в Украине и избежать принудительной депортации. Полицейские задержали мужчину во время получения части денег

Об этом сообщили в полиции Харьковской области, передает RegioNews .

По данным полиции, незаконную деятельность фигуранта разоблачили в рамках общегосударственных мер "Мигрант".

Правоохранители установили, что мужчина предложил представителю гражданина Азербайджана помочь в оформлении документов, необходимых для легального продления пребывания иностранца в Украине.

В частности, за $3000 он обещал помочь получить вид на временное проживание, а также избежать принудительной депортации из Украины с запретом на въезд сроком до пяти лет.

По данным следствия, мужчина уверял, что имеет связки в одном из подразделений Государственной миграционной службы в Харькове и может повлиять на ее должностных лиц для решения вопроса за деньги.

Следователи задержали подозреваемого при получении части неправомерной выгоды - $500. Он был задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Мужчине сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины - злоупотребление влиянием.

Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, что военнослужащему одного из пограничных отрядов Государственной пограничной службы Украины сообщили о подозрении в организации незаконной переправки человека через государственную границу.