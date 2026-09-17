На Запорожье россияне ударили КАБами по дому: есть погибшая

Фото из открытых источников

17 сентября россияне атаковали Запорожскую область управляемыми авиабомбами. У ОВА показали фото с последствиями

Об этом сообщил и.о. главы ОВА, передает RegioNews.

Как сообщил Михаил Семкив, россияне ударили авиабомбой по Запорожскому району, а именно - пострадало село Сторчково. Одно из попаданий произошло по частному дому, хозяйственным постройкам.

В результате атаки погибла 51-летняя местная жительница. Еще один 70-летний мужчина получил ранения, ему оказывают медицинскую помощь.

Напомним, ранее в Николаевской области российские войска атаковали беспилотниками сельскохозяйственное предприятие. В результате атаки ранен 46-летний мужчина.