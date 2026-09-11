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11 сентября 2026, 22:25

Во Львове уроженец РФ напал с ножом на военного и полицейского ТЦК

11 сентября 2026, 22:25
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Фото из открытых источников
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Во Львове судили уроженца России. Известно, что он с ножом напал на военного ТЦК, а также ранил полицейского

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета", передает RegioNews.

Инцидент произошел 6 июля во Львове. Во время проверки документов мужчина начал нецензурно высказываться по адресу военных ТЦК и полицейских. Впоследствии он ударил одного из военных ногой в грудь.

После этого мужчину посадили в служебный автомобиль. Однако там он достал из кармана нож и дважды ударил полицейского: в плечо и палец.

На суде мужчина признал вину. Ему назначили 4 года лишения свободы. В то же время, суд освободил его от отбывания наказания с испытанием и установил испытательный срок продолжительностью два года.

Напомним, что в Черниговской области женщина защищала своего сожителя от мобилизации. В результате она напала на полицейского.

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