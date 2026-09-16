Призовники втекли прямо з автобуса: на Львівщині судили старшого офіцера

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У Львівській області судили старшого лейтенанта за недбале ставлення до служби. Виявилось, що від нього втекли призовники

Про це повідомляє "Судово-юридична газета", передає RegioNews.

Це сталось 27 липня. Офіцер був старшим команди військовослужбовців, які завершили курс базової загальновійськової підготовки. Вони їхали автобусом до військової частини. При цьому, як каже слідство, офіцер не контролював підлеглих належним чином, і троє з призивників втекли.

На суді офіцер визнав провину. Суд призначив штраф у розмірі 17 тисяч гривень.

Нагадаємо, раніше на Харківщині чиновники ТЦК вимагали чверть мільйона за службу в тилу. Двоє фігурантів отримали підозри.