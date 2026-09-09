На Львовщине посреди улицы на мужчину напал грабитель

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Во Львове мужчина стал жертвой ограбления. Это произошло прямо посреди улицы

Об этом сообщает полиция Львовской области, передает RegioNews.

Инцидент произошел 8 сентября около 04:00 по улице Владимира Великого во Львове. 39-летний мужчина обратился в полицию. Правоохранители выяснили, что 26-летний местный житель напал на него и сорвал с его шеи золотую цепочку, писавшись сбежав.

Злоумышленника нашли, в частности, благодаря записям с камер видеонаблюдения. Теперь ему грозит лишение свободы сроком от семи до десяти лет.

Напомним, что в Николаеве судили мужчину за кражу из магазина "Аврора". Мужчина украл 13 шоколадок на сумму 1772 гривен. Продавщица заметила воровство, побежала за ним, требовала вернуть товар. Однако мужчина начал убегать.