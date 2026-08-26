Спецоперация Рубикон: во Львове разоблачили миллионный наркобизнес

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Во Львовской области правоохранители разоблачили схему производства и продажи наркотиков. Задержали семь человек

Об этом сообщает полиция Львовской области, передает RegioNews.

Как рассказали правоохранители, злоумышленники работали так называемыми "закладчиками", выполняли задачи на складах, а также продавали "товар" через интернет-магазины и мессенджеры. В частности, они распространяли запрещенные вещества на территории Львовщины с помощью так называемых закладок и такси.

Известно, что с начала спецоперации правоохранители изъяли 1194 грамма каннабиса, 623 грамма гашиша, 705 граммов мефедрона, более 41 грамма PVP, 50 граммов амфетамина, 171 грамм МДМА, 64 марки LSD, 4 грибов. Приблизительная стоимость изъятых наркотических средств и психотропных веществ по ценам "черного" рынка составляет более 1,2 миллиона гривен.

Напомним, СБУ разоблачила международный канал контрабанды тяжелых наркотиков с юга Европы в Украину. Ежемесячно злоумышленники зарабатывали 15-20 миллионов гривен. 10 участников наркосиндиката были задержаны в Киевской, Днепропетровской и Львовской областях.