В Хмельницкой области муж после развода требовал алименты от жены

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Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета", передает RegioNews.

По словам мужчины, они развелись год назад. Сейчас он получает 2361 гривен социальной помощи как лицо с инвалидностью первой группы, установленной в 2020 году пожизненно. Он заявил, что этих денег на жизнь недостаточно. При этом он уверен, что его бывшая жена может оказывать ему финансовую помощь.

Он хотел получить 7 тысяч гривен в месяц. По мнению супруга, его жена должна его обеспечивать, потому что он нетрудоспособен.

Однако суд также отметил, что ранее мужчину признали виновным в умышленном причинении легких телесных повреждений матери жены, с которой он в то время проживал одной семьей и был связан общим бытом. По приговору, во время спора мужчина ударил тещу деревянной палкой в голову и спину.

В конце концов, суд отказал мужу: алименты от бывшей жены он не получит.

Напомним, ранее Береговский районный суд Закарпатской области рассмотрел дело о лишении женщины родительских прав. Оказалось, что женщина бросила ребенка.