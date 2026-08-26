В Киевской области агенты РФ готовили покушение против руководителя оборонного предприятия

Фото: СБУ

В Киевской области разоблачили агента РФ. Оказалось, что ФСБ спланировала покушение против руководителя оборонного предприятия

Об этом сообщает СБУ, передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, российская ФСБ занималась организацией покушения. Россияне хотели ликвидировать руководителя оборонного предприятия с помощью взрывчатки. Устройство закрепили под водительским сиденьем автомобиля мужчины.

Правоохранители заблаговременно изъяли бомбу. Известно, что взрывчатка содержала килограммы гексогена.

Подготовкой теракта занимался 63-летний пенсионер, который переселился в столичный регион из Луганской области. В феврале этого года его завербовали спецслужбы РФ череда его сына, проживающего на территории страны-агрессора.

"Получив инструкции от российских кураторов, фигурант приобрел в одном из местных магазинов два мобильных телефона и павербанк. За месяц до совершения преступления он забрал из заранее заложенного для этого схрона остальные компоненты к самодельной бомбе. Через несколько дней злоумышленник собрал все компоненты и прикрепил к автомобилю готовый СВП", - говорят в СБУ.

Агент РФ задержан на территории Республики Польша при попытке выезда в РФ. Ему уже сообщили о подозрении.

Напомним, в Харькове правоохранители задержали двух агентов российских спецслужб, готовивших теракт против украинских военных. Речь идет о 25-летнем харьковчанине и его несовершеннолетнем сообщнице, которых завербовали представители РФ.