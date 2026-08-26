В Украине разоблачили схему продажи лекарств для Сил обороны по завышенным ценам

Фото: СБУ

СБУ разоблачила масштабную схему продаж лекарств для медучреждений и Сил обороны. Выяснилось, что цены искусственно завышали

Об этом сообщает СБУ, передает RegioNews.

Обыски были проведены в Киевской и Львовской областях, а также в Днепре. Задержали четырех участников схемы. Речь идет о продаже медицинских средств, которые используют при реанимации пациентов, а также для анестезиологии, интенсивной терапии и лечения сложных инфекций. Такое лекарство злоумышленники продавали по искусственно завышенным ценам.

Эти медицинские препараты закупались у производителей и импортеров. Впоследствии была продажа в медучреждения по ценам, превышающим законную надбавку. В частности, речь шла о продаже лекарств для Сил Обороны.

Пока злоумышленников задержали. Им грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Напомним, что в Житомирской области чиновник получил подозрение. Речь идет о нарушениях при закупке электроэнергии.