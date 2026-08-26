На Днепропетровщине из-за вражеских ударов погибли два человека, еще один человек ранен

Фото: Днепропетровская ОВА

Российские войска в течение 26 августа более 40 раз атаковали четыре района Днепропетровской области беспилотниками, артиллерией и авиабомбами. В результате обстрелов погибли два человека, еще один человек получил ранения

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews .

Больше всего от российских атак пострадал Никопольский район. Враг бил по Никополю, а также Марганецкому, Мировскому, Покровскому и Красногригоревскому общинам.

В результате обстрелов погибли 71-летняя женщина и 48-летний мужчина. Еще один, 59-летний мужчина, получил ранение. Он лечится амбулаторно.

В районе повреждены многоэтажные и частные дома и автомобиль.

На Синельниковщине под ударами находились Васильковская и Николаевская общины. Там уничтожены частный дом, хозяйственная постройка и автомобиль. Еще около 20 домов, фермерское хозяйство, сельскохозяйственная техника и автомобили получили повреждения.

В Богдановской общине Павлоградского района из-за российских атак возникли пожары, повреждено предприятие.

В Зеленодольской общине Криворожского района в результате обстрела поврежден частный дом.

Напомним, что в Херсоне 26 августа российские войска повторно атаковали FPV-дроном автоцистерну ГСЧС, когда спасатели ликвидировали последствия предварительной атаки.