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26 августа 2026, 21:21

В Подольском районе Киева столкнулись микроавтобус и Toyota: восемь человек госпитализированы

26 августа 2026, 21:21
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Фото: полиция Киева
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В Подольском районе Киева 26 августа в результате ДТП с участием микроавтобуса и легкового автомобиля пострадали восемь человек. Всех пострадавших госпитализировали

Об этом сообщила полиция Киева, передает RegioNews .

Авария произошла 26 августа около 13:20 на перекрестке проспекта Европейского Союза и Вышгородской улицы.

По предварительным данным полиции, водитель микроавтобуса Volkswagen, двигавшийся с включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом, выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора. Там он столкнулся с автомобилем Toyota Prius.

В результате столкновения телесные повреждения получили водитель и пассажиры микроавтобуса — в общей сложности восемь человек. Всех их доставили в больницу.

На месте ДТП работают следователи отдела расследования ДТП столичного главка полиции и патрульные. Правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии.

Напомним, что в селе Подлужье Дубенского района 68-летняя женщина погибла в результате ДТП. Авария произошла 25 августа около 10:25 на автодороге "Киев - Чоп".

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