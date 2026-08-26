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Владимир Фесенко политолог info@regionews.ua
26 августа 2026, 21:15

О новом мирном плане для Украины

26 августа 2026, 21:15
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Вновь наблюдается определенный ажиотаж вокруг нового мирного плана
Вновь наблюдается определенный ажиотаж вокруг нового мирного плана
Фото из открытых источников
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Британское издание The Times 24 августа 2026 сообщило о трехшаговом предложении, разработанном Украиной, США и европейскими странами для замораживания боевых действий. План предусматривает немедленное прекращение огня, взаимный отвод войск, создание демилитаризованной зоны и предоставление Украине международных гарантий безопасности.

На самом деле ничего принципиально нового в этом плане нет. Все это обсуждалось в тех или иных комбинациях еще в начале года в переговорах в трехстороннем формате. Но речь уже не идет об одностороннем выводе украинских войск из Донбасса.

Важно уточнение: это, похоже, еще не полностью оформленный мирный план, а согласованный Украиной, США и европейцами проект, который планируют передать Москве. В публикации отмечается, что сам Зеленский говорит о "предложениях" и отмечает, что от американской стороны ожидаются еще несколько идей.

The Times связывает появление предложений с визитом в Москву секретаря Ватикана по отношениям с государствами архиепископа Пола Ричарда Галлагера 24–28 августа. Этот визит уже проходит. В частности, Галлагер уже встретился с Лавровым. Издание предполагает, что через представителя Ватикана мирные предложения могут быть донесены до российской стороны, хотя официального подтверждения такого посредничества нет.

Правда, возникает вопрос: а зачем этот план передавать через Ватикан, если было бы более логично передать его через американских переговорщиков? Тогда было бы и больше шансов на его рассмотрение и обсуждение.

Путинский пресс-секретарь Песков уже публично отверг этот план. Возможно, он попал к россиянам еще до этой публикации. Напомню, что 22 августа Путин уже заявил, что через посредников получает какие-либо предложения по завершению войны, но назвал их "экзотическими" и неприемлемыми. Может, он имел в виду именно эти предложения.

Что следует понимать в контексте нынешней переговорной ситуации? Если Кремль будет воспринимать какие-либо мирные инициативы как План Зеленского, то у этого плана не будет шансов. В нынешних условиях (прежде всего в воздушной войне) мирные инициативы со стороны Украины будут восприниматься в Кремле как проявление слабости. И ответ будет не согласие на переговоры, а усиление военного давления на Украину.

Роль Ватикана как посредника тоже не гарантирует результата. Для Путина интересен и важен только Трамп. Если новую версию мирного плана представят американцы, тогда будет возможно какое-нибудь обсуждение.

Некоторые уже восприняли информацию о транспортном самолете ВВС США в Москве сначала как визит Виткоффа и Кушнера, а когда стало известно, что это директор ЦРУ Джон Рэтклифф, то начали это воспринимать как чрезвычайную переговорную миссию. Проблематика российско-украинской войны и условий ее завершения может быть частью переговоров Ретклиффа в Кремле, но мне кажется, что главные цели визита директора ЦРУ в Москву все же другие.

Какие бы "мирные планы" сейчас ни появлялись, надо понимать, что на прекращение огня сейчас Россия не пойдет. Сейчас и на ближайшие месяцы мы очень уязвимы перед российскими баллистическими атаками. И пока на руках у Кремля будет этот "козырь" (да еще и накануне зимы и зимой), у них будет надежда на то, что они либо победят в войне, либо дожмут нас до существенных уступок. Нам нужно выстоять этот период, а когда в Москве поймут, что их очередное зимнее наступление не принесло победы, тогда возникнет окно возможностей для новых мирных переговоров.

И поэтому, на мой взгляд, в ближайшие полгода не стоит ожидать какого-либо положительного прорыва в переговорном процессе. Но это не значит, что не нужно делать попыток возобновить переговорный процесс. Однако сделать это сейчас и в ближайшей перспективе могут только американцы.

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мирный план война переговоры
 
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